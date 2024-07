INTERVJUU | Margus Tsahkna: kuidagi jäänud tunne, et Eesti on kaitsmata, ei vasta tõele. Me lihtsalt saame seda teha veel võimsamalt

9.–11. juulil toimuvalt NATO Washingtoni tippkohtumiselt ise kõrvale jääv välisminister Margus Tsahkna räägib, et üks teema, mille Eesti kohtumisel püstitab, on see, kui hästi praegused kaitseplaanid liitlaste vägede ja võimetega tagatud on. See arutelu, et mitte ühtegi millimeetrit NATO territooriumi ei anta ära, tähendab ka teistsugust sõjalist kaitset, märgib Tsahkna.