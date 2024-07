Praegu on liinil 29 trolli. TLT-l on kokku 557 bussi (sh, sel kuul lisandus veel 15 elektribussi), millest iga päev on liinil umbes 440 bussi (ülejäänud on reservis, remondis või hoolduses). Oleme ümber korraldanud remondiprotsessi, samuti viinud miinimumini busside reservi. Meie arvestuste kohaselt on selle busside arvu ja lisandunud elektribusside koguse juures võimalik tänast trollide liiniveo mahtu teenindada. Samuti hangime juurde 30 biogaasibussi, mis peaksid jõudma kohale 2025. aasta esimeses kvartalis.