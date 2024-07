ÖöDelfi: reede öösel vastu laupäeva me ei maga ehk Delfi töötab sündmustest pakatavas Tartus läbi öö

Eestis on sel nädalavahetusel sündmuste keskpunkt Tartu ja Lõuna-Eestis, kus on parajasti käimas ka Delfi nädal, Rally Estonia ja Genialistide viimane kontsert ja et iga reedese õhtu ja laupäevase öö sündmused lugejateni tuua, oleme eetris läbi öö.