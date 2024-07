Presidentide tagala. Kaks vana meest võistlevad pere toel USA tuleviku pärast

Eelmine USA president Donald Trump toetub avalikult pereliikmetele nii ärijuhtimises kui ka poliitilist nõu otsides, samal ajal kui Joe Bideni pere on seni püüdnud tagaplaanil püsida. Nüüd, kui Bideni jätkamist presidendivalimistel juba tema enda parteis kahtluse alla seatakse, on presidendi pere aktiveerunud ning asunud tema eest avalikult võitlema. USA meedia kinnitusel on üheks peamiseks Bideni jätkamist mõjutavaks faktoriks see, mida arvavad tema šanssidest abikaasa Jill Biden ja teised pereliikmed. Ning selles osas pole muutust toimunud.