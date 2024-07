Tartu EKRE ajalugu on kirev. Kümnendi sisse mahub intriige, võite, pettumusi, võimuvõitlusi ja üksteise mustamist. EKRE endised juhtkujud meenutavad viies vaatuses Delfile, milline on olnud Tartus erakonna käekäik, kuhu on jõutud ja mis saab edasi.