Valitsus toetas kaitseministri ettepanekuid kõrvaldada bürokraatia relvade ja laskemoona tootmisel

„Meie soov on, et kaitsetööstus, mis on oluline osa kaitsevõimest, saaks Eestis jõudsalt kasvada ja areneda. Selleks kõrvaldame bürokraatia ja loome selged reeglid sõjarelvade ja moonaga tegelevatele ettevõtjatele. Lisaks loome Eestiga sõbralikes suhetes ja kaitsekoostööd tegevate riikide ettevõtjatele võimalused panustada meie kaitsetööstusse,“ sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

Seadusemuudatustega vähendatakse bürokraatiat nii, et taustakontroll tehakse vaid neile, kes puutuvad vahetult kokku sõjarelvade ja laskemoona käitlemise või sellega seotud informatsiooniga. Samuti täpsustatakse sõjarelvade ning laske- ja lahingumoonaga seotud mõisteid, et võimaldada ettevõtjatel ja tegevusloa andjal ning kontrollijal ühemõtteliselt aru saada, milline tegevus eeldab tegevusluba ja milline mitte. Näiteks õhuründemoona tootmise puhul on loakohustus vaid lõhkepea või laengu tootmisel ning selle paigaldamisel droonile, kuid drooni võib toota tegevusloata.

Lihtsustub ka sõjarelvade ja laskemoona vedamine ettevõtjatele, kes on registreeritud mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis ja kel on seal riigis tegevusluba sõjarelvade ja laskemoona vedamiseks. Need ettevõtjad ei pea Eestis vedamiseks taotlema tegevusluba. „Sõjarelvade ja laskemoona võimalikult sujuv liikumine üle Euroopa Liidu ja NATO riigipiiride on Eesti riigikaitse huvides ja eriti tähtis kriisi olukorras,“ sõnas Pevkur.

Bürokraatiat vähendab näiteks ka õhkematerjaliseaduse muutmine, kus edaspidi kaob dubleerimine lubade taotlemisel ehk ettevõtjalt ei nõuta enam nii relvaseaduse kui ka lõhkematerjaliseaduse alusel tegevusluba ja käitlemiskoha käitlemisluba.