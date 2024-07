VIDEO JA BLOGI | Kaja Kallas andis viimast korda peaministrina aru: ärge kurja sõnaga meenutama jääge

Kaja Kallas sõnas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et see jääb ilmselt tema viimaseks, kuna peaministritoolil on jäänud istuda kümmekond päeva. Ta tõdes, et valitsuses oldud aeg pole olnud meelakkumine, aga ära minna on ka kurb. „Ärge siis kurja sõnaga meenutage,“ muigas ta.

Kallas sõnas, et esimesena tulevad valitsuses oldud ajast meelde erinevad kriisid. Ta lisas, et tema juhtimise all oli olulisim ülesanne Eesti julgeolek kindlustada. Kallas ei jätnud tegemata ka viimast torget EKREIKE pihta. „Parafraseerides Lutsu - kui mina Stenbocki majja jõudsin, olid reservid juba ära kasutatud,“ ütles ta riigi rahaasjade kohta.

Samuti tänas Kallas oma koalitsioonipartnereid SDE ja Eesti 200 ning lisaks Isamaad ja Keskerakonda, EKRE tänusõnu ei saanud. Selle peale asus Tsahkna Kallast vastu kiitma. „Mul on olnud hea olla sinu välisminister,“ tunnustas Tsahkna. „Sinu naljade ebatervislikkust oleme kõik siin kogenud, aga seal taga on ausus, mis ei ole eriti poliitikutele omane.“ Eesti 200 nimel lisas Tsahkna, et Kallasega murti palju piike , aga ta on neid ka väga hoidnud.

Läänemets nii pikka kiidukõnet ei pidanud. „Margusel ülevoolavaid sõnu ikka tuleb, aga mina nii hea oskusega kahjuks ei ole. Oleme sarnased, et pikka juttu meile rääkida ei meeldi. Meie kahe lühikese arvamuse vahele sädemeid ikka mahub, aga ilutulestik on ilus. Ja üks hea omadus veel, Kaja, sa ei pea pikka viha. Sind tsiteerides, see on olnud üks vägev sõit,“ pöördus Läänemets peaministri poole.

Loe kogu pressikonverentsil räägitut alljärgnevast blogist!