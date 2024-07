Ukrainas selgitati Tšassiv Jari ühest mikrorajoonist taandumise põhjuseid

„Praegu on olukord selline, et antud hektel... Kanali mikrorajooni, kuhu sisenes vaenlane, oli hoida loomulikult ebaotstarbekas, sest see ohustas sõjaväelaste elu ja tervist ning meie kaitsjate positsioonid olid purustatud. Väejuhatus langetas otsuse taanduda kaitstavatele ja ettevalmistatud positsioonidele, aga ka seal ei katkesta vaenlane oma aktiivset lahingutegevust. Tal on oma mingid kindlaks määratud tähtajad, mida ta ei suuda juba mitu kuud järjest täita – võtta Tšassiv Jari linn ära,“ ütles Vološõn.