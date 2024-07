„Selles on ilmselt oma osa nii käibe- kui ka tulumaksul. Milline see täpne vahekord on, seda arutame. Ilmselt see tähendab ka aktsiide poole vaatamist,“ lausus Michal. Ta lisas, et tuleb veel umbes kuu aega oodata, kui läbirääkimised on jõudnud staadiumisse, kus saab plaani ka avalikkusele tutvustada.