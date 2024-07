Eurofraktsiooni vahetanud Jaak Madison: riigikogus kukuti mind sõimama

Jaak Madison nentis sotsiaalmeedias, et osale EKRE poliitikutest tema fraktsioonivahetus ei meeldinud. „Vaatasin just huviga, kuidas mõned EKRE riigikogulased (sh nt Monika Helme) kukkusid mind sõimama, kuna liitusin Euroopa Parlamendis poliitfraktsiooniga „Euroopa Konservatiivid ja Reformistid“,“ kirjutas Madison Facebooki postituses.

Ta selgitas, et fraktsioon Identiteet ja Demokraatia, kuhu Madison veel paar päeva tagasi kuulus, otsustati Marine Le Peni ja Viktor Orbáni poolt „põhja lasta“. „Selle loomiseks väikeste riikidega eelnevalt läbi ei räägitud, vaid teatati, et selline asi on tehtud ning et luuakse täiesti uus asi,“ lisas Madison.