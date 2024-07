Gerrit Mäesalu jätkab peaministri büroo juhina ka pärast Kristen Michali ametisse astumist

„Peaministri büroo juht on Gerrit Mäesalu ja Gerrit Mäesalu jätkab,“ ütles Kristen Michal eile Tartus raekoja platsil toimunud suures intervjuus Delfile. Küsisime ka, kas Mäesalu jätkab ajutiselt või püsivalt. „Minu arusaamist mööda püsivalt, aga kui tal tekib elus uusi võimalusi, näiteks tuleb Delfisse tööle, siis ta loomulikult ei jätka,“ naljatles Michal. „Mina olen temaga kokku leppinud jätkamise,“ täpsustas ta.

Delfi küsis ka selle kohta, kellest saab Michali kõige usaldusväärsem nõunik rahvusvahelise elu küsimustes. Tulevane peaminister vastas, et selle otsuse juurde minnakse hiljem, mil koalitsioonikõnelused on edenenud, niisamuti on ka muude nõunike küsimustega.