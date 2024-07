Kultuuripealinnas liigutatakse (jää)mägesid

Näitus on pühendatud meie kõigi teadlikkuse tõstmisele sellest, kuidas mõjutab meid globaalne jää sulamine ning milline on selle mõju meile Eestis. Oleme viimane generatsioon, kes saab päästa Maa progresseeruvast pöördumatust hukatusest. Peame mõistma globaalset jagatud vastutust, sest oleme teineteisest sõltuvad.

Teadlased, filosoofid ja kultuuripsühholoogid on andnud lootust, et inimkond on täna võimeline enda käitumist Maa ja inimkonna hüvanguks muutma. Suunates tähelepanu isiklikelt ihadelt meid ümbritsevale keskkonnale, hädavajaliku globaalse ning kohaliku kogukonna loomisele, oleme võimelised hoolitsema Emakese Maa eest, justkui oleks tegu meie enda keha ja sisikonnaga.