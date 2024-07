DELFI TARTUS | Neli Delfi Meedia tippajakirjanikku rääkisid Raekoja platsil karjääri emotsionaalsematest hetkedest

Need neli lugu on osa Delfi Meedia 2023. aasta sügisel KUMUs ilmavalgust näinud projektist „Vaba sõna“, mille eesmärk on näidata ajakirjanike keerulisi valikuid ja rõhutada, et ajakirjanik on eelkõige inimene, kes peab sisemisi heitlusi, elab üle keerulisi hetki ja peab tegema emotsionaalselt keerulisi otsuseid.