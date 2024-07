Filipiinide senaator väitis Tiktokis, et Hiina kavatseb neid rünnata

Filipiinide senaator on tekitanud segaduse, öeldes sotsiaalmeedia platvormil Tiktok, et ta teab Hiina plaanidest Filipiine rakettidega rünnata. Riikliku julgeolekunõukogu sõnul pole senaatorile sellist infot keegi jaganud.

Senaator Imee Marcos, kes on Filipiinide presidendi Ferdinand Marcos Jr õde ja senati välissuhete komitee juht, esitas oma väite lühikeses videos, mida on seni Tiktokis vaadatud üle 900 000 ja Facebookis on videot vaadatud üle 100 000 korra.