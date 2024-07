Putin ütles Xi-le, et Venemaa-Hiina suhted on paremad, kui kunagi varem

Venemaa president Vladimir Putin teadvustas Venemaa suhteid Hiinaga, öeldes kohtumisel Hiina presidendi Xi Jinpingiga, et suhted riikide vahel ei ole olnud varem kunagi nii head kui praegu.

Venemaa ja Hiina kõrval on SCO liikmed neli Kesk-Aasia riiki ning India, Iraan ja Pakistan.

Venemaa ja Hiina on pärast seda, kui Venemaa 2022. aasta veebruaris Ukrainasse tungis, oma poliitilisi, sõjalisi ja majanduslikke sidemeid süvendanud.

Xi omalt poolt nimetas Putinit oma „vanaks sõbraks“ ja ütles, et Hiina-Vene suhted on „kõrgel tasemel“.

Erdogan ütles, et Ankara võib aidata luua aluse Ukraina-Vene sõja lõpetamiseks. Ta lisas, et mõlemale poolele sobiv õiglane rahu on võimalik.