Kui Kaja Kallas saab EL välisesindajaks, saab tema kabinetiülemaks Vivian Loonela

Kaja Kallas valmistub Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametiks ning ta on teinud esimese, ent väga olulise otsuse. Kallas on lubanud, et tema kabinetiülemaks saab eestlane. Ta on heitnud ette praegusele Eesti eurovolinikule Kadri Simsonile, et too valis itaallase.