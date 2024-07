Politsei otsib Tallinnas kadunud 33-aastast Renaldot

Politsei sai kolmapäeval teate, et Renaldo lahkus päev varem töölt teadmata suunas ning pärast seda ei ole lähedased temaga ühendust saanud. Politsei on kontrollinud mehe elukohta Astangu tänaval ning haiglaid, kuid sealt teda ei tuvastanud. Politseinikud jätkavad info kogumist, et välja selgitada Renaldo võimalikud viibimiskohad.