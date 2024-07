TAGATUBA | Kõik süüdistavad kõiki tõmblemises, et pääseda peaminister Michali valitsusse

Väljapoole paistab, et senise võimuliidu moodustanud parteide kolmik istub rahulikult koos ja arutab, milline on nende tulevik Kristen Michali käe all. Koalitsioonilepingut polevat vaja täielikult lahti võtta ning Reformierakond , Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid purjetavat turvaliselt oma teise abielu poole.

Poliitspinnide maailmas on aga kõik veel lahtine. Seal levivad lahknevad vaatenurgad selle kohta, kas ja mida tahab Isamaa, kelle reiting on praegu juba vaat et 30%. Kindlasti on kõik parteid peale Isamaa huvitatud sellest, et Urmas Reinsalu juhitud partei toetusest läheks hiljemalt 2027. aasta riigikogu valimisteks n-ö õhk välja. Kõige lihtsam moodus see saavutada võikski olla nende kaasamine uude võimuliitu ja valitsusvastutusse – nii peaks ka Isamaa valitsuse paratamatult valusate otsuste eest kaasvastutust kandma.