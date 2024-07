VIDEO | Kremlimeelsuse poolest tuntud TLÜ emeriitprofessor esines Peterburis õigusfoorumil

Foorumi programmist paistab, et 26. juunil esines Müllerson teemal „International Law: A Perpetual Motion Machine in Need of Repair?“ Lisaks temale oli laval veel kuus eksperti.

27. juunil toimunud arutelus „Law: The Foundation Of Global Balance“ osales Müllerson koos Venemaa ekspresidendi ja julgeolekunõukogu aseesimehe Dmitri Medvedevi, ÜRO eriraportööri Alena Douhani ja Aafrika poliitiku Festus Katuna Mbandekaga.

Postimehele selgitas Müllerson, et soovis Peterburis lihtsalt inimestega suhelda. Küsimusele, kas praeguses olukorras on õige Peterburi esinema sõita, vastas ta, et lääs poleks pidanud Venemaad nii kõvasti provotseerima, et too Ukrainas sõda alustas. Delfil Müllersoni selgituse saamiseks tabada ei õnnestunud.