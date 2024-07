DELFI TARTU ERISAADE | Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba ja Sakala peatoimetaja Hans Väre. Kas tulevikus on Eestis ka uudistekõrbeid?

Postimehe pealkiri tekitas pahameelt

Kultuuriaasta on Tartus nähtavam kui mujal Lõuna-Eestis.

„Vähemalt formaalselt on kultuuripealinn levinud ka väljapoole,“ mõtiskleb Hans Väre ja loetleb kultuuriaasta üritusi, mis toimuvad Viljandis: näiteks teatri koostööprojekt ja outsider-kunsti näitus. „Aga kui palju me seda näeme? Pigem on teadmine, et oleme selle programmi osa.“

Raba nendib, et Tartus on kõik loomulikult lihtsam. „Meil on lipukesed üleval ja roosad sildid linnas. Loomulikult, küsimus ei ole ju siltides ega lipukestes, vaid tundes, kas kultuuripealinn päriselt on siin kohal. Oleme proovinud siin Tartu Postimehes ju ainsa Tartu ajalehena analüüsida toimunut – näiteks siis, kui esimesed kolm kuud kultuuripealinna programmi täis sai. Loomulikult see ei pretendeeri mingisugusele absoluutsele tõele, aga me olime siis sunnitud panema ajalehes pealkirja, mis ütles, et midagi väga säravat ei ole seni juhtunud, aga see oli siis, kui esimesed talvekuud olid mööda läinud. Sellest tuli parasjagu kõva poleemika.

Raba mõistis, et programmi eest vedav sihtasutus veidi solvus sellise hinnangu pärast. „Minu hinnangul oli see pealkiri selline väga pehmeke ja väga otsitud sõnastusega, aga see taandub sellele, kuidas keegi midagi tajub,“ arvab Raba. „Ehk siis inimene, kes kunagi teatris ei käi, kes mitte kunagi kunstinäitustel ei käi, ei hakka seda ka Euroopa kultuuripealinna pärast tegema.“ Raba sõnul ongi see ootuste küsimus, keda kõike kaasata tahetakse. Eeldatakse, et kui tehakse midagi nii suurt nagu Euroopa kultuuripealinna projekti, võiks ka keskmise rullnoka kuidagi kaasa tõmmata. „Arvan, seda, jah, ei ole siiamaani tehtud.“