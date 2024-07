Uuring: eestlaste toetus kaitsekulutuste suurendamisele on üks Euroopa tugevamaid. Sõdiv Ukraina vaatab tulevikku lootusrikkamalt kui lääs

Küsitluse autorite sõnul viitab tulemus, et kui NATO riikide juhid plaanivad Ukrainasse vägesid saata või Ukraina toetamiseks kaitsekulutusi suurendada, ei ole nende valijad tõenäoliselt valmis seda toetama. Autorid hoitavad ka, et kuna Ukrainas ja ülejäänud Euroopas on sõja kohta juurdunud erinevad arvamused, teeb see keerulisemaks nii sõja lõpplahenduse kui ka Ukraina püüdlused EL-i ja NATO-ga ühinemiseks. Küsitlus toimus 15 riigis (Bulgaaria, Tšehhi, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Kreeka, Itaalia, Poola, Portugal, Holland, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Ukraina).