FOTOD | Justiitsminister tutvustas eelnõu, mis takistab kriminaalmenetluse venimist

Justiitsministeeriumi ettepanek on tuua kriminaalmenetlusse juurde omaksvõtu instituut. „See tähendab, et pooled võivad üldmenetluses enne kohtu ette minekut anda kohtule teada asjaoludest, mille suhtes neil vaidlust ei ole. See võimaldab nii kohtul kui ka igal kohtumenetluse osalisel hoida kokku oma aega ja raha ning menetlus sujub selle võrra kiiremini. Praegu seadus sellega ei arvesta, et mõne küsimuse üle vaidlust ei pruugi ollagi ja vaidluse puudumisest hoolimata tuleb ikkagi kohtus tõendeid esitada ja uurida,“ tähendas justiitsminister Madis Timpson.