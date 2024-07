„PÄEVAKORD“ | Uus valitsus toob maksutõusu ja pensionite külmutamise

Augusti lõpus Vihulasse riigieelarve „laagrisse“ suunduv valitsus on aga ikka ummikseisude keskel. Mistap ennustab „ Päevakord “, et maksutõusud tulevad. Neid teemasid põrgatatakse juba poliitikute vahel intensiivselt. Kuigi ametlikke uue valitsuse delegatsioone veel kõik erakonnad esitanud pole.

Riikoja leiab, et rohkem kui mõnekümnemiljonilisi kärpeid ei paista. Jaagant aga vaidleb vastu: ilmselt siiski miskit leitakse, pole näha, et muud moodi saaks.