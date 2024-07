Lukašenka teatas Valgevene-Ukraina piiri kaitse tugevdamisest. Positsioonidele viidi Iskanderid

„Piirivalvurid on viidud üle piiri tugevdatud kaitsele, kohale on paigutatud erioperatsioonide jõud. Kõrges lahinguvalmiduses on õhujõudude ja õhutõrje väed, nii meie omad kui ka Vene omad,“ lausus Lukašenka Valgevene iseseisvuspäevale pühendatud pidulikul õhtul, vahendab Interfax.

Lukašenka teatas, et positsioonidele on viidud ka raketisüsteemid Iskander ja mitmikraketiheitjad Polonez.

Valgevene võimud on viimastel päevadel kuulutanud, et Ukraina relvajõud on piiril aktiviseerunud. Ukraina piirivalve teatas 1. juulil, et tugevdab piiri, et mitte lasta toimuda mingit tegevust, mis võib lähtuda Valgevenest. Ukraina nimetas Valgevene avaldusi infooperatsiooniks ja teatas, et Valgevenes toimub juba alates 21. juunist sõjaväe lahinguvalmiduse kontroll.