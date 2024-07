VIDEO | Tabu on murtud? Mitu demokraati kahtleb avalikult Bidenis, ennast asemele ei paku veel keegi

Esimesena murdis tabu Texase kongresmen Lloyd Doggett, kes nõudis Bidenilt uuele kandidaadile ruumi tegemist. „Tunnistades seda, et erinevalt Trumpist on president Biden olnud alati pühendunud enda asemel eelkõige oma riigile, siis ma loodan, et ta teeb valusa ja raske otsuse taanduda,“ ütles Doggett.