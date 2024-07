Vene drooni- ja raketilöögis Dniprole hukkus vähemalt viis inimest

Muu hulgas sai kahjustada üks kaubanduskeskus. Kohaliku Telegrami kanali teatel sai see kaubanduskeskus veidi enam kui poole aasta jooksul pihta juba teist korda. Kahjustada said ka muud läheduses asuvad poed.

Dnipro linnapea Borõss Filatov teatas, et on hukkunuid, kes on tsiviilisikud.