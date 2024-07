Lõuna-Eestis kehtivad Rally Estonia ajal lennupiirangud

Lennupiirangute eesmärk on tagada, et inimeste pea kohal lendavad õhusõidukid ei tekitaks ohtu pealtvaatajatele ega ka teistele õhus viibivatele sõidukitele.

Ralli toimumispiirkonnas kehtestatud lennupiirangute kohta on avaldatud lennundusteabe kogumiku lisa (AIP SUP), mis on leitav siit.