VIDEO | Leidlik Ukraina „vanaisade“ üksus putitab jootekolvi ja haamri abil vananenud varustust

Üksus koosneb peamiselt eakatest sõduritest, kes ametlikult on võitlemiseks liiga vanad. „Aga keegi ei saa mul keelata oma kodu kaitsmast,“ sõnas Tormramiks kutsutav võitleja.

Rindel on kogemusi hädasti vaja ja sel põhjusel otsustasidki mehed appi minna. Nad putitavad salajases kohas asuvas garaažis rakette. Ent kuna puudus on kõigest, tuleb olla loominguline. Remonditöödeks kasutavad nad jootekolvi ja haamrit.

„Isegi vanim rakett ei ole liiga vana. Kõige olulisem on, et see oleks kuiv,“ lausus sõdur Juri.