Zelenskõi lükkas Orbáni ettepaneku tagasi

Orbán ütles kohtumise järel toimunud pressikonverentsil, et palus Zelenskõil mõelda, kas rahukõnelusi annaks kiirendada sellega, et esmalt sõlmitaks Venemaaga relvarahu. Kyiv Independent teatel oli Orbán suletud uste taga väljendanud meelehärmi, et Ukraina rahualgatused võtavad „liiga kaua aega“ ja teinud ettepaneku tegevuste järjekorda muuta.

Veel ütles Zelenskõi, et hindab kõrgelt Orbáni otsust teha esimene visiit Euroopa Nõukogu eesistujana just Ukrainasse. „See näitab selgelt meie Euroopa prioriteete, kui oluline on taastada õiglane rahu Ukrainale ja kogu Euroopale, kui oluline on selle eesmärk on lahendada olemasolevad raskused ja luua uus alus Euroopa tugevdamiseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks kasvuks,“ ütles Ukraina riigipea. „On tähtis, et Ungari eesistumine oleks tõhus. Kogu Euroopas on inimestel erinevad poliitilised vaated, nad kõik tahavad näha Euroopa poliitikat tõhusana, mis on suunatud Euroopa tugevdamisele, uute võimaluste loomisele inimestele ja sotsiaalsele arengule.“