Parlamendis häälteenamust otsiv von der Leyen läheb rohelistele

Eelmisel nädalal kinnitati von der Leyeni ja tema meeskonna kandidatuur Euroopa tippjuhtideks, kuid tema tagasivalimine sõltub nüüd kahe nädala pärast Euroopa Parlamendis toimuvast hääletusest. Selleks on vaja kogu vähemalt 361 häält, kuid von der Leyeni algsest tsentristlikust „platvormist“ ei pruugi selleks piisata, kirjutas Euractiv. Euroopa Rahvaparteil (EPP), liberaalidel (Renew Europe) ja sotsialistidel (S&D) on parlamendis umbes 400 kohta, kuid mitmed saadikud ei pruugi von der Leyeni teist ametiaega toetada.

Rohelised on korduvalt väljendanud, et on valmis tegema oma nõudmisest kompromisse, et olla osa von der Leyeni enamusest. „Me jõudsime järeldusele, et on palju punkte, kus võiksime üksteisele tõesti lähemale jõuda,“ ütles Eickhout, osutades roheleppele, kliimaneutraalsusele, kliimaga kohanemisele, õigusriigi põhimõtetele ja tööstuspoliitikale.