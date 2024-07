Tartus lärmavad Emajõe kaldal alkoholijoobes asotsiaalid ja noortekambad. Ettevõtted pöördusid abi saamiseks linna poole

Erilist meelehärmi on möll tekitanud lähedal asuvale Dorpati hotellile. „Jõeäär on kujunenud asotsiaalsete elukommetega ja alkoholi kuritarvitavate seltskondade kogunemiskohaks ning seepärast on kogu piirkonna elu siin väga tugevasti häiritud,“ nentis hotelli tegevjuht Pille Uiga. Ta lisas, et piirkonnas pidevalt lärmatakse, reostatakse jõge ja kakeldakse. „Lihtsalt enam ei talu. Seda on nii hotellikülastajatel kui ka meie linnakülalistel väga piinlik vaadata,“ sõnas ta.