KAART JA VIDEO | Krimmis on puhkamiseks liiga kuum. Ukraina rapib Vene õhutõrjet ja droonibaase

Juuni keskel teatas Ukraina, et viimase kahe kuu jooksul õnnestus armeel okupeeritud Krimmis hävitada umbes 15 õhutõrjesüsteemi, 15 radarijaama ja kümme kontrollpunkti. Samal ajal on teated Vene laevade ründamisest muutunud haruldasemaks, kuna enamik Musta mere laevastikust on taandunud Musta mere idaossa ja Venemaa enda sadamatesse. Erandiks oligi juuni alguses toimunud rünnak Krimmi loodeosas asunud Vene puksiirlaeva vastu.