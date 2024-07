Paljud AutoPay kliendid on otsustanud osta auto enne automaksu jõustumist ja selleks on ka head põhjused.

AutoPay.ee pikendas suvekampaaniat ka juulisse ja autolaenu soodusintress on 6,5% aastas, millele ei lisandu euribori.

Autolaenu eelis on see, et raha kantakse teie arveldusarvele ja saate soetada ise endale sobiva sõiduki. Samuti puudub kohustuslik kaskokindlustus ja praegu kõrgele kerkinud euribor.