VIDEO | Euroopa ilm on muutunud ekstreemseks

Euroopa paljudes piirkondades on ilmaolud muutunud ekstreemseks ning osades piirkondades on olnud hukkunuid.

Chiose lääneosas elavatele inimestele teatati, et nad peavad evakueerima.

Peaminister Kyriákos Mitsotákis ütles esmaspäeval valitsuskabineti nõupidamisel, et tänavune suvi on Kreekas on metsatulekahjude pärast äärmiselt ohtlik.