FOTO | „Kõik käis nii kähku.“ Vupsti oligi küla kauneimalt majalt katus läinud

Otepää vallas asuva Sihva küla vanem Monika Prede elab ise tolle maja naabermajas. Katuse kaotanud hoone korteriühistu juht on Prede sõnutsi hetkel välismaal. Prede meenutas, et käis eile päeval ujumas, aga kui naasis, siis taevast pilvemerd vaadates ütles kõhutunne, et midagi hakkab toimuma. Ühel hetkel kostus äikest, misjärel hakkas kallama.