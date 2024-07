KUULA | Tervise Arengu Instituut: ka vähene alkoholi tarvitamine võib põhjustada vähki

Paapsi lisab, et bioloogilises mõttes on vahe, mis alkoholi tarbitakse, kui kange see on ja kuidas valmistatud: meie tervisele on kõige ohtlikumad kangestatud veinid, sest neis saavad kokku kaks erinevat alkoholi – destilleeritud ja fermenteeritud. Kokkuvõttes on ikkagi tegemist alkoholiga ja mõju organismile on ikka samasugune.

„Alkohol – täpsemalt selle laguprodukt atseetaldehüüd – on nimetatud maailmas A-klassi kantserogeenseks aineks ja see võib põhjustada kuni seitset erinevat vähivormi. Nimelt tekitab atseetaldehüüd meie DNA-s vigu. Kindlasti ei ole alkoholi mõju kiire, kuna keha suudab end ise ka kaitsta ja parandada, kuid pika aja jooksul võivad need kaitsed kaduda ning me jõuame punkti, kust tagasiteed ei ole,“ räägib teadur ja lisab, et vale on ka arvata, et muude tervislike elustiilidega on võimalik alkoholi mõju tervisele nullida.