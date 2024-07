Ministeeriumid plaanivad politseile laiemaid õigusi anda. Ametnik: Eestist politseiriiki ei saa

VTK-s on välja toodud 17 probleemi, millega ministeeriumite arvates tuleks tegeleda. Nende seas on näiteks viibimiskeelu kehtestamise muutmine karmimaks, elektrišokirelva kasutamine kui ka avalike ürituste rangem järelvalve, kus vajadusel saaks politsei juba ennetavalt ürituse keelustada.

Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja Illimar Pärnamägi sõnul ei ole väljatöötamiskavatsuse eesmärk politseile aga võimu juurde anda, vaid pigem on kavas mõnes valdkonnas korrakaitseorganitele senisest mõnevõrra laiemad õigused anda. On ka kohti, kus politsei õigustele on kavas seada selgemad piirid ja sellega tagada suurem õiguskindlus inimeste õiguste kaitsmisel, lisas Pärnamägi.