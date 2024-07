Hamasi rünnaku ohvrid kaebavad kohtusse Iraani, Süüria ja Põhja-Korea

Hamasi 7. oktoobri rünnaku ohvrid kaebasid esmaspäeval Iraani, Süüria ja Põhja-Korea USA -s kohtusse. Hagejad väitsid, et Iraani, Süüria ja Põhja-Korea valitsused varustasid terroriste raha, relvade ja teabega, mida oli vaja rünnaku läbiviimiseks ning mis vallandas Iisraeli sõja Gazas.

Iisraeli andmetel sai rünnakus surma üle 1200 inimese ja pantvangi võeti 250 inimest. Hagejate hulgas on 7. oktoobril vigastada saanud USA kodanikud ning rünnakus hukkunud ohvrite sugulased.

New Yorgi föderaalkohtusse esitatud hagis nõutakse vähemalt 4 miljardi dollari suurust kahjutasu tapmiste, pantvangide võtmise ja muude õuduste eest, milleks süüdistatavad pakkusid materiaalset tuge ja ressursse.

„Kuigi miski ei kaota kunagi seda väljakannatamatut valu, mille Hamas meie perele põhjustas, ega jõhkraid kaotusi, mida oleme kandnud, loodame, et see kohtuasi toob õiglustunde,“ ütles avalduses hageja Nahar Neta, kelle Ameerikas sündinud ema Adrienne Neta tapeti 7. oktoobril.

„Iraan on maailma juhtiv antisemitismi ja terrori toetaja, koos Süüria ja Põhja-Koreaga peavad nad vastutama oma rolli eest suurimas antisemitistlikus rünnakus pärast holokausti,“ ütles avalduses ADLi tegevjuht Jonathan Greenblatt.

Kui süüdistatavad leitakse vastutavaks, loodavad hagejad, et kasutatakse USA riikliku terrorismi ohvrite fondi, mille USA Kongress 2015. aastal lõi, et hüvitada isikuid, kes on võitnud kohtuotsuseid terrorismi riiklike sponsorite vastu.