Venemaa väitis, et hävitas lennuväljal viis Ukraina hävitajat Su-27

Ukraina teatas, et lennuväljale anti löök, aga et Venemaa liialdab tekitatud kahjuga. Ukraina ei täpsustanud, mis kahjustada sai, vahendab Reuters.

„Rünnak oli. On kaotusi, aga mitte sellised, mida väidab vaenlane, lõpuks on nad seda alati teinud alates sissetungi algusest,“ kirjutas Ihnat eile õhtul Facebookis.

„Ei ole piisavalt vahendeid droonide hävitamiseks,“ ütles Ihnat täna vastuseks küsimusele nende kohta ja lisas, et need kujutavad endast väga tõsist ohtu. „See lendab ja näitab kõike reaalajas ning siis saabub paari minuti pärast Iskander, see on selge,“ ütles Ihnat.