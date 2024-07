Parempoolsed ärgitavad Michali valitsust praegusel kujul automaksust loobuma

„Korralikult läbi mõeldud mootorsõidukimaksu abil saaks suunata inimesi keskkonnasõbralikumale tarbimisele,“ ütles Parempoolsete juhatuse liige Indrek Luberg. Tema sõnul tähendab see, et suurema maksu alla tuleks panna autod, mis saastavad rohkem. Praeguse eelnõu kohaselt plaanitakse aga maksustada ka näiteks nullemissiooniga sõidukeid, vanadele autodele tehakse hoopis soodustusi.

Tema hinnangul algavad mootorsõidukimaksu probleemid selle kehtestamise põhjustest – tegemist pole mitte keskkonnalase meetmega, vaid vahendiga riigieelarve aukude lappimiseks. „Raha püütakse koguda, et viia ellu keskvõimu lubadusi, millel muidu katet poleks,“ tõdes ta. Riigieelarve on praegu suures miinuses, aga valitsusel pole Lubergi sõnul mõjusat plaani ei keskvõimu kulude kärpimiseks ega ka majanduse turgutamiseks.

Ta märkis, et Parempoolsed on seisukohal, et mootorsõidukimaksu ei tohi mingil juhul kehtestada pelgalt maksuraha kogumiseks, plaanist tuleb kas täielikult loobuda või teha eelnõu ümber nii, et see ei karistaks uuema, keskkonnahoidlikuma tehnoloogia kasutuselevõttu. Hea võimaluse selleks annab ka peatne vajadus sõlmida uus koalitsioonileping, lisas erakonna esindaja.