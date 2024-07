Leedu siseministri nelja-aastane laps sai batuudiõnnetuses rängalt viga. Ekspert soovitab batuudid keelata

Pärast ebaõnnestunuid batuudil hüppeid tormasid siseminister Agnė Bilotaitė ja tema vend Jonas Santara haiglasse poeg Beni vaatama. Bilotaitė selgitas, et lapse sünnipäevaks tellisid nad peole täispuhutava batuudi. „Meil oli laste üle selline rõõm, aga see lõppes väga valusalt,“ ütles Bilotaitė „.Nii väikesele lapsele, nelja-aastasele oli see tohutu katsumus.“