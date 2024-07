KUULA | Tervisedendus – kes teeb ja kelle jaoks?

Tervisedendus on Eestis pea 30 aastat fookuses olnud ja valdkond ise muutub üha tähtsamaks. Tervisedenduse puhul ei ole tegemist tervishoiuteenusega, tervisedendaja pole tervishoiutöötaja – tegemist on kogukonna julgustamise ja motiveerimisega, inimestele tõendatud terviseinformatsiooni kättesaadavuse võimaldamisega, info jagamisega, kaasamisega ja tervisehuvide kaitsmisega. Tervisedendus on suhtlemine ja järjepidev käsikäes tegutsemine ning puudutab iga eluvaldkonda igas eluetapis.