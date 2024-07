Kuidas valida diivanit elutuppa?

Alusta diivani suurusest ja kujust

Diivan peab mahtuma tuppa - see ei tohiks olla liiga suur nii, et muu mööbli jaoks pole ruumi, kui ka liiga väike, et kõik pereliikmed ja sõbrad ei mahuks ära. Meie esimene soovitus on mõelda läbi kogu elutoamööbli paigutus, võttes arvesse seda, kuidas ruumi kõige enam kasutad. Sellest, kui suure või mis kujuga diivan valida, sõltub sellest, mis on ruumi mõõdud, mööbli paigutus kui ka see, milline on sinu elustiil. Juhul kui võõrustad tihti külalisi või sul on suur pere, tuleb elutuppa luua piisavalt palju istumiskohti. Selleks sobib nii suurem diivan kui ka mitme väiksema diivani koos kasutamine.