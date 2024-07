Kiievis pähe tulistatud Kasahstani opositsionäär suri. Tema naise sõnul on see Kasahstani presidendi südametunnistusel

„Aidos Sadõkov lahkus meie hulgast täna kell 3.00 Kiievi aja järgi. Minu jumaldatud mees, meie kolme lapse isa, kasahhi rahva suur poeg. Aidos andis oma elu Kasahstani eest, võttis vastu märtrisurma killer’ite käe läbi. 13 päeva võitles Aidos reanimatsioonis elu eest, aga imet ei juhtunud. Tema surm on [Kasahstani presidendi Kasõm-Žomart] Tokajevi südametunnistusel,“ kirjutas Natalja Sadõkova, vahendab Meduza.

Sadõkovi seisundit hinnati pärast rünnakut äärmiselt raskeks. Naine ütles, et ta on sügavas koomas.

Sadõkovid on olnud YouTube’i kanali „Bäse“ autorid. Sellel on üle miljoni jälgija. Oma videotes kritiseerivad nad Kasahstani võime ning räägivad korruptsioonist ja politsei omavolist. Alates 2014. aastast on nad elanud Kiievis. 2023. aastal kuulutas Kasahstani siseministeerium nad tagaotsitavaks süüdistatuna vaenu õhutamises.