Venemaa saadab lapsed Põhja-Korea suvelaagrisse

Venemaa noorteorganisatsiooni Noorteliikumine juht Grigori Gurov teatas plaanist saata delegatsioon Vene lapsi Põhja-Korea suvelaagrisse. Teade on toonud murelike vanemate vastuseisu. „Nüüd moodustame oma delegatsiooni,“ ütles Gurov agentuurile RIA Novosti. „Seal on head tingimused.“

Lapsed on viie aasta jooksul esimene vene rühm, kes külastab Songdowoni laagrit. Selle laagri ehitas Põhja-Korea idakaldale 1960. aastal Kim Jong-uni vanaisa Kim Il-sung. Varem laagris käinud venelaste sõnul on Songdowoni laager nagu pansionaat, kus on regulaarsed elektrikatkestused, koidikul äratused, valvekõned ning Disney-teemaline veepark.