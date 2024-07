Holland sai F-16-te Ukrainasse ekspordi loa ja need jõuavad sinna „varsti“

Mai lõpus ütles Hollandi ametist lahkuv välisminister Hanke Bruins Slot, et lennukeid võib kasutada sihtmärkide ründamiseks ka Venemaal, kui see toimub enesekaitseks.

Holland on üks riikidest, mis on F-16-te Ukrainasse saatmisel juhtivas rollis. Eile hommikul sai teatavaks, et lennukite saatmise koalitsiooni juhib hollandlane Arnoud Stallmann, kes on varem olnud F-16 piloot.