Biden ülemkohtu otsusest presidendi puutumatuse kohta: see riik asutati põhimõttel, et Ameerikas ei ole kuningaid

Biden ütles Valges Majas, et kohtu otsus tähendab seda, et on ülimalt ebatõenäoline, et Trump läheks enne 5. novembril toimuvaid presidendivalimisi kohtu alla oma tegevuse eest 2020. aasta presidendivalimiste tulemuse muutmise katsel, ja hoiatas, et see võib muuta USA presidendid kuningateks, vahendab Reuters.