Orbán tegi Kiievis Zelenskõile ettepaneku mõelda relvarahule

Ungari valitsuse esindaja Zoltán Kovács teatas, et Viktor Orbán saabus täna hommikul Kiievisse, et arutada Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga rahu Euroopas. Pressikonverentsil ütles Orbán, et tegi Zelenskõile ettepaneku relvarahu kehtestada.