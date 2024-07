Orbán teeb üllatusvisiidi Kiievisse

Kaks Budapesti allikat ütlesid, et Orbán kohtub Kiievis president Volodõmõr Zelenskõiga, mis on Ungari peaministri esimene reis naaberriiki Ukrainasse pärast sõja algust.

Zelenskõi nõunik Mõhhailo Podoljak keeldus võimalikku visiiti kommenteerimast. Kuid üks teine allikas Kiievis kinnitas plaane. „Orbán on homme siin, kui just viimasel minutil ei toimu muudatusi,“ ütles allikas eile.

Üks Budapesti allikatest ütles, et reisiplaanid sündisid pärast pikki läbirääkimisi Ukraina ungarikeelse vähemuse õiguste küsimuses, kes elavad Ukraina lääneosas, kahe riigi piiri lähedal.

„Kohtumise eeltingimuseks oli, et rahvusõiguste küsimus oleks lahendatud. Viimastel nädalatel on kokkulepe saavutatud,“ ütles Budapestis asuv allikas, kes on teadlik visiidi ettevalmistamisest.