Lasnamäe linnaosavanema asetäitjaks saab Kirill Klaus

Tallinna abilinnapea Madle Lippus ütles, et Lasnamäe linnaosavanema asetäitja leidmiseks korraldati konkurss. „Komisjon valis Lasnamäe linnosavanema asetäitjaks Kirill Klausi, kes on seni olnud samas ametis Nõmme linnaosas,“ märkis ta.

Lasnamäelased ei ole rahul

Juuni keskel kirjutas Lasnamäe linnaosakogu esimees Izabella Riitsaar Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovskile kirja, kus väljendas muret, et neid on jäetud unarusse. Üheks põhjuseks peavadki nad seda, et Lasnamäel ei ole juba mitu kuud linnaosavanemat.

„Nimelt oleme harjunud sellega, et lisaeelarvet on alati käinud meile tutvustamas linnaosavanem, kes vastas kõikidele meie küsimustele, ning me saime ka lisaeelarve kohta arvamust avaldada ja ettepanekuid esitada,“ ütles Riitsaar. „Sel korral toimus vaid infotund, kus linna finantsjuht selgitas kõigile kaheksale linnaosakogule korraga pigem üldiseid muudatusi. Aga ka sellele koosolekule ei saanud kutset kõik Lasnamäe linnaosakogu liikmed, ja kes said, said selle vaid mõned tunnid enne koosoleku toimumist.“